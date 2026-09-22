انطلاق مبادرة «يلا نجملها» لتنظيف كورنيش النيل في دمياط

انطلقت حملة موسعة لأعمال النظافة والتجميل بكورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «يلا نجملها»، وبرعاية إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة.

حملة لتنظيف الكورنيش

وترأس الحملة المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الأستاذ وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والمهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

غسل الكورنيش

وشملت أعمال الحملة كنس وغسل كورنيش النيل، وغسل الأشجار وتهذيبها، باستخدام مياه العكرة، إلى جانب رفع المخلفات، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري والحفاظ على الواجهة الجمالية لمحافظة دمياط.

ومن المقرر استمرار تنفيذ فعاليات الحملة بشكل يومي، لتشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في الحفاظ على مستوى النظافة وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمناطق الحيوية بمحافظة دمياط.