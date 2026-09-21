مدير أمن دمياط يقود حملة مرورية ليلية بميدان الساعة

قاد اللواء وائل الأشوح، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن دمياط، حملة مرورية ليلية مكبرة بميدان الساعة، أحد أبرز الميادين الحيوية بوسط مدينة دمياط، لمتابعة الحالة المرورية والوقوف على مدى انتظام حركة السيارات والمواطنين.

إنتشار أمنى مكثف

وشهدت الحملة انتشارًا أمنيًا ومروريًا مكثفًا بمحيط الميدان والشوارع المؤدية إليه، مع متابعة الالتزام بالقواعد المرورية والتعامل مع المخالفات، بهدف تحقيق الانضباط والسيولة المرورية.

تفقد الحالة الأمنية

كما حرص مدير أمن دمياط على متابعة الحالة الأمنية ميدانيًا، والتأكد من انتظام الخدمات المرورية والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على حركة السير.

وتأتي الحملة في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية وتعزيز التواجد الأمني بالشوارع والميادين الحيوية، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين.