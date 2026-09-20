محافظ دمياط يتفقد السوق الحضاري برأس البر

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مدينة رأس البر ، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة بها والوقوف ميدانيًا على عدد من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء السيد الصيرفي، رئيس مدينة رأس البر ، و محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

سوق رأس البر الحضاري

وشملت الجولة تفقد منطقة سوق رأس البر الحضاري، حيث تفقد المحافظ الوحدات التجارية داخل السوق.

واطلع المحافظ ، على الوضع الحالي بها، وذلك في ضوء بحث آليات رفع كفاءة السوق وتحقيق الاستفادة المرجوة منه، بما يتناسب مع طبيعة مدينة رأس البر ويدعم النشاط التجاري بها.