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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يخسر جهود كريستنسن لأسابيع بسبب الإصابة

الدانماركي أندرياس كريستنسن
الدانماركي أندرياس كريستنسن
حسام الحارتي

يغيب المدافع الدانماركي أندرياس كريستنسن، عن برشلونة حامل اللقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم لأسابيع عدة، بعد تشخيص إصابته في الفخذ الأحد غداة الفوز على مضيفه إشبيلية 3-1.
 

وتم استبدال كريستنسن البالغ 30 عاماً بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 59، ليشاهد فوز فريقه الذي حافظ على بدايته المثالية بسبعة انتصارات توالياً من على مقاعد البدلاء.

وأصدر برشلونة بياناً قال فيه "سيغيب كريستنسن لأسابيع عدة، وسيتم تحديد مشاركته بناء على تطور حالته".

وستحول الإصابة التي تعرض لها كريستنسن دون التحاقه بصفوف منتخب بلاده المشارك في دوري الأمم الأوروبية، علماً أنه وقع ضحية إصابات متكررة منذ انضمامه إلى برشلونة عام 2022.

ويخوض منتخب الدانمارك أربع مباريات خلال النافذة الدولية، تبدأ خارج أرضه أمام النرويج الخميس، قبل استضافة ويلز الأحد. ثم يستضيف البرتغال، قبل مباراة الإياب في ويلز في 4 أكتوبر المقبل.

الدانماركي أندرياس كريستنسن برشلونة الدوري الإسباني كريستنسن دوري الأمم الأوروبية البرتغال

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