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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة للتاريخ .. برشلونة يُجهّز تكريمًا تاريخيًا لـ «ميسي» في كامب نو أمام 105 آلاف متفرج

ميسي
ميسي

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كانت أمامه فرصة للعودة إلى صفوف الفريق الكتالوني، إلا أن اللاعب اتخذ قرارًا آخر في نهاية المطاف.

وقال لابورتا في تصريحات إعلامية: «كانت هناك إمكانية أن يعود ميسي ويلعب موسمًا آخر مع برشلونة، ويحظى بالتكريم في كل الملاعب بالدوري ودوري الأبطال، لكن في النهاية اتخذ قرارًا آخر».

وأضاف رئيس برشلونة أن النادي اتفق مع ميسي على إقامة حفل تكريم يليق بمسيرته مع الفريق، وذلك داخل ملعب كامب نو بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وأوضح لابورتا: «اتفقنا على إقامة تكريم يليق بميسي في كامب نو بعد اكتمال الملعب، والمتوقع أن يكون ذلك في بداية 2028 بسعة تقارب 105 آلاف متفرج».

واختتم رئيس برشلونة حديثه عن موعد تكريم ميسي المرتقب قائلًا: «سيكون يومًا مشمسًا ومشرقًا للاحتفال بأفضل لاعب في العالم».

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