اليوم .. منتخب مصر يُواجه أفريقيا الوسطى في ثمن نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

يخوض منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مواجهة قوية أمام منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، في الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أفريقيا المقامة حاليًا في تونس، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويدخل الفراعنة مواجهة اليوم بعدما نجحوا في تحقيق العلامة الكاملة خلال منافسات الدور الأول، حيث استهل المنتخب مشواره بالفوز على جامبيا بنتيجة 3-1، قبل أن يحقق انتصارًا جديدًا على المغرب بنتيجة 3-0، ليواصل مشواره في البطولة بثقة قبل خوض منافسات الأدوار الإقصائية.

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى تونس الأحد الماضي، استعدادًا للمشاركة في البطولة القارية، وسط تطلعات لمواصلة الانتصارات والمنافسة على اللقب الأفريقي، خاصة بعد البداية القوية وتحقيق انتصارين متتاليين في دور المجموعات.

قائمة منتخب مصر في البطولة

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة في البطولة كلًا من:

رضا هيكل، محمد عادل، ياسين محمد، مصطفى جابر، أحمد عزب، حمادة عثمان، أحمد يوسف سعد، شهاب الدين طارق، عبد الرحمن الحسيني، أحمد سعيد، أحمد ضياء، محمد عسران، محمد رضا، وحازم محمد عبد الهادي.

وتسعى كتيبة الفراعنة إلى تجاوز عقبة أفريقيا الوسطى ومواصلة مشوارها في الأدوار الإقصائية، بحثًا عن المنافسة على اللقب القاري وتحقيق هدف التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.