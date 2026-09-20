قاليباف: النظام الأمريكي القديم في الشرق الأوسط انهار.. وإيران تدعو لنظام إقليمي جديد

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن «النظام الأمريكي القديم» في منطقة الشرق الأوسط قد انهار، داعيًا دول المنطقة إلى العمل على تشكيل نظام إقليمي جديد.

وأضاف قاليباف، في كلمة أمام البرلمان، أن إيران تراهن على ما وصفه بـ«الإرادة التاريخية للشعب» وحكمة القادة، إلى جانب دور الأجيال الجديدة، من أجل رسم مستقبل المنطقة بعيدًا عما وصفه بالتوسل والاعتماد على الآخرين.

وأكد أن مقاومة الشعب الإيراني لا تقتصر، بحسب رؤيته، على حماية أمن البلاد، وإنما يمكن أن تقود إلى تحولات اقتصادية واستراتيجية، معتبرًا أن صمود الإيرانيين سيرفع إيران إلى «مستوى جديد من القوة والازدهار».

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ستواصل الجمع بين الأدوات العسكرية والدبلوماسية في التعامل مع خصومها، موضحًا أن طهران ستستخدم التفاوض لتثبيت ما تعتبره مكاسب، بالتوازي مع تعزيز قدراتها العسكرية والوصول إلى مرحلة الردع.

وتعكس تصريحات قاليباف تمسك القيادة الإيرانية بشروطها المعلنة في أي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، وربط أي عودة إلى المفاوضات السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق تلك الشروط وتنفيذ التعهدات الأمريكية، وفقًا لما أورده في كلمته.