قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان
وزير الأوقاف يوجه بزيادة الدفعة الأولى من القرض الحسن إلى ٢٠ مليون جنيه
كامل الوزير يكشف خطة تطوير النقل البحري.. 19 ميناءً تجاريًا و100 مليون متر للموانئ
شيكابالا يكشف كواليس أزمة الرواتب في الأهلي: إزاي تتعاقد مع لاعب جديد وتديله أكتر مني؟
ما هو اليمين الغموس وما كفارته؟ .. كلمة توقع قائلها في 3 مصائب فاحذرها
الأهلي يبدأ التحضير للقمة.. عموتة يقود المران ووائل جمعة ينسق لخوض وديات
رئيس البرلمان الإيراني: لا عودة للمفاوضات أو فتح المضيق قبل تنفيذ شروط إيران
متواضع للغاية.. رئيس طرابزون: محمد صلاح نجم عالمي وشخصية استثنائية
قاليباف: النظام الأمريكي القديم في الشرق الأوسط انهار.. وإيران تدعو لنظام إقليمي جديد
الدواء المحلي تحت المجهر.. جودة مرتفعة وأسعار لا تقبل التغيير
استقرار أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. والأوقية قرب 4345 دولارًا
فوق الـ 52 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاليباف: النظام الأمريكي القديم في الشرق الأوسط انهار.. وإيران تدعو لنظام إقليمي جديد

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن «النظام الأمريكي القديم» في منطقة الشرق الأوسط قد انهار، داعيًا دول المنطقة إلى العمل على تشكيل نظام إقليمي جديد.

وأضاف قاليباف، في كلمة أمام البرلمان، أن إيران تراهن على ما وصفه بـ«الإرادة التاريخية للشعب» وحكمة القادة، إلى جانب دور الأجيال الجديدة، من أجل رسم مستقبل المنطقة بعيدًا عما وصفه بالتوسل والاعتماد على الآخرين.

وأكد أن مقاومة الشعب الإيراني لا تقتصر، بحسب رؤيته، على حماية أمن البلاد، وإنما يمكن أن تقود إلى تحولات اقتصادية واستراتيجية، معتبرًا أن صمود الإيرانيين سيرفع إيران إلى «مستوى جديد من القوة والازدهار».

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ستواصل الجمع بين الأدوات العسكرية والدبلوماسية في التعامل مع خصومها، موضحًا أن طهران ستستخدم التفاوض لتثبيت ما تعتبره مكاسب، بالتوازي مع تعزيز قدراتها العسكرية والوصول إلى مرحلة الردع.

وتعكس تصريحات قاليباف تمسك القيادة الإيرانية بشروطها المعلنة في أي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، وربط أي عودة إلى المفاوضات السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق تلك الشروط وتنفيذ التعهدات الأمريكية، وفقًا لما أورده في كلمته.

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف النظام الأمريكي القديم الشرق الأوسط الولايات المتحدة فتح مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ110 مليارات جنيه.. غدا

محافظ البنك المركزي خلال اللقاء

حسن عبد الله يشارك بالاجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام PGC PAPSS

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

جيسيكا حسام الدين تتألق بفستان أسود في حفل دير جيست.. سعره 338 ألف جنيه

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

المانجا
المانجا
المانجا

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد