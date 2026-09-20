إيران تنفي المزاعم الأمريكية حول عبور النفط من هرمز

نفت طهران، اليوم، صحة المزاعم التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تأمين مرور كميات ضخمة من النفط الخام عبر مضيق هرمز الاستراتيجي خلال الفترة الماضية.

وفي التفاصيل، رفض المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارشي، التصريحات الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، ووصفها بأنها "مزاعم سخيفة ولا أساس لها من الصحة".

وأكد شكارشي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة بلاده الكاملة.



وأضاف شكارشي: "هذه الادعاءات تمثل عملية نفسية فاشلة جرى تداولها بهدف رفع معنويات الجيش الأمريكي المنهك والمتعب"، في إشارة إلى التوتر المستمر في مياه الخليج.