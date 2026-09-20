موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لمواجهة من نوع خاص في الدوري الإسباني للموسم الجاري، اليوم الأحد، حيث يلاقي خصمه أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني في ديربي العاصمة.



وعلى ملعب "ميتروبوليتانو" يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2026/2027.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، حققهم من الفوز في 5 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة بمباراة واحدة.

وأتليتكو مدريد يملك 13 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وقد فاز خلال 4 مباريات وتعادل في واحدة وتلقى هزيمة في أخرى.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب محققًا العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بعدما حقق الفوز في الجولة ذاتها أمام إشبيلية بثلاثية لهدف.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.