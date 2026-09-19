الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

يبدأ غدا الأحد 20 سبتمبر 2026، فتح باب التقديم لنظام الإيجار التمليكي، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

نظام الإيجار التمليكي

تفاصيل طرح 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، موزعة على 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويتضمن الطرح 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 57 و161 مترا مربعا، وذلك ضمن مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية.

وتشمل المدن المطروح بها الوحدات الإيجار التمليكي: القاهرة الجديدة، و15 مايو، وبدر، والشروق، والعبور الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والفيوم الجديدة، والفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وناصر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

نظام الإيجار التمليكي

المشروعات السكنية المطروحة

تتوزع الوحدات المطروحة على عدد من المشروعات السكنية، من بينها الإسكان المميز، وإسكان المستقبل، والإسكان المتوسط، وإسكان الشباب، وروضة العبور، وفالي تاورز إيست، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة، والإسكان المطور، والإسكان منخفض التكاليف، والإسكان الاقتصادي، والإسكان القومي.

وتشمل الوحدات المقرر تنفيذها 8 مدن جديدة، هي: 6 أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق العاشر، والسادات، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة.

وتنفذ هذه الوحدات ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وتتراوح مساحاتها بين 90 و126 مترا مربعا.

موعد وطريقة التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية

يبدأ التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتبارا من غد الأحد 20 سبتمبر 2026، ويستمر حتى 19 أكتوبر 2026، وذلك من خلال بوابة مسكن.

ويتطلب التقديم إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية للتحقق من هوية المتقدم، ثم ربط الحساب بمنصة مسكن لاستكمال إجراءات الحجز.

وتتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل المتعلقة بالمدن والمشروعات المطروحة، ومساحات الوحدات، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، وقواعد التخصيص والتعاقد والاستلام، بالإضافة إلى آليات السداد الخاصة بالوحدات المنفذة والوحدات المقرر تنفيذها.

نظام الإيجار التمليكي

شروط حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا من الشروط للتقدم لحجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، من أبرزها:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 45 عاما وقت التقديم، مع توافر الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.

ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير.

يسري شرط عدم التملك سواء كان التخصيص قد تم بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل، وسواء كانت الوحدة أو الأرض مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

الالتزام بحد أقصى للدخل الشهري للمتقدم، وفقا للقيمة الإيجارية المحددة للوحدة.

لا يجوز للأسرة التي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

نظام الإيجار التمليكي

تأمين وحدات الإيجار المنتهي بالتملك

بعد إتمام إجراءات التخصيص، يلتزم العميل باستكمال قيمة تأمين الوحدة المنفذة بما يعادل إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن قيمة جدية الحجز المسددة.

ويتم سداد قيمة التأمين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الإخطار بالتخصيص، على أن تحدث قيمة التأمين سنويا وفقا لنسبة الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

وبالنسبة إلى الوحدات المقرر تنفيذها، فيلتزم المتقدم بسداد جدية الحجز والأقساط ربع السنوية لمدة 3 سنوات قبل استلام الوحدة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المحددة في كراسة الشروط.