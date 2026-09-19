غدًا فتح باب التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدًا الأحد 20 سبتمبر 2026، إجراءات حجز شقق الايجار المنتهى بالتمليك.

حيث سيتم غدا طرح كراسات الشروط للمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك».

ويضم الطرح 10 آلاف وحدة سكنية، ويستمر التقديم حتى 19 أكتوبر المقبل، إلكترونيًا من خلال بوابة «مسكن».

ويأتي الطرح ضمن خطة وزارة الإسكان لتنويع أنظمة إتاحة الوحدات السكنية، ويضم نحو 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة، وبمساحات متنوعة تتراوح في الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترًا مربعًا.

شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط العامة للتقدم، أبرزها:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم.

أن يكون المتقدم متمتعًا بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.

ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط.

لا يحق للأسرة التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، حجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

يكون التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات في محافظة إقامة المتقدم، تحدد كراسة الشروط قواعد التقدم لمدينة أخرى.

تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة.

يتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.

نظام الإيجار والتملك

تتضمن الوحدات المنفذة نظامًا إيجاريًا يمكن أن يمتد إلى 20 عامًا، مع سداد القيمة الإيجارية ومصروفات الصيانة وفقًا للقواعد المحددة في كراسة الشروط، وإمكانية تملك الوحدة بعد استيفاء المستحقات والشروط المنظمة للنظام.

وبالنسبة للوحدات المنفذة، يلتزم من يتم تخصيص وحدة له باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

أما الوحدات المزمع تنفيذها، فيتضمن النظام سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات قبل استلام الوحدة.

الأوراق والمستندات المطلوبة

ينبغي على المتقدم تجهيز المستندات المطلوبة وفقًا للفئة والحالة الاجتماعية والوظيفية.

أبرزها:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوج أو الزوجة.

مفردات مرتب حديثة ومعتمدة للعاملين، موضحًا بها تفاصيل الدخل والحوافز والبدلات.

شهادة دخل معتمدة وموثقة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

شهادات ميلاد مميكنة للأبناء القصر، حال وجودهم.

مستند الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة بحسب الحالة.

قيد عائلي مميكن للمتزوجين، وفقًا للضوابط.

وتؤكد وزارة الإسكان أن المستندات النهائية والقواعد التفصيلية للتقديم والتعاقد والسداد والقيم الإيجارية ومصروفات الصيانة يتم الرجوع فيها إلى كراسة الشروط الخاصة بالطرح، والتي تتضمن تفاصيل الوحدات والمدن والمشروعات وآليات التخصيص والاستلام.

طريقة التقديم لشقق الإيجار المنتهي بالتمليك

يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة «مسكن» التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، من خلال تسجيل البيانات الشخصية، واختيار المدينة والمشروع والوحدة وفقًا لما هو متاح، ورفع المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات الحجز وسداد المبالغ المقررة وفقًا لكراسة الشروط.

الفرق بين شقق الايجار والإيجار المنتهي بالتمليك

هذا الطرح يختلف عن الـ15 ألف وحدة بنظام «الإيجار» ضمن «سكن لكل المصريين 9»؛ فالوحدات الـ10 آلاف محل هذا الموضوع تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والتقديم عليها من 20 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، بينما طرح الـ15 ألف وحدة له جهة وشروط ومواعيد مختلفة.