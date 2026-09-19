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الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم "السبت" استمرار تحسن الطقس غدا "الأحد" وانخفاض قيم درجات الحرارة لتدور حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى ستبلغ 32 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وقالت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن البلاد لاتزال تتأثر بكتل هوائية معتدلة ومنخفضة في حرارتها قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، مما يسهم في ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتلطف الأجواء.

وأضافت غانم أن الأجواء غدا ستكون خريفية حارة نهارا على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلة تماما في الصباح الباكر مع غياب أشعة الشمس، مؤكدة عدم وجود أي ارتفاعات في درجات الحرارة بكافة المحافظات، كما أن محافظات الصعيد وخاصة الأقصر وأسوان ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة حيث تتراوح العظمى هناك ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية.

وأكدت على أن الأجواء ليلا ستكون معتدلة تماما، حيث تنخفض الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية، وتبلغ أقل من ذلك في المدن الجديدة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح سيستمر بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة، مما يسهم في تلطيف الأجواء ليلا وفي المساء إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد ؛ مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت غانم أن فرص الأمطار الخفيفة والضعيفة لاتزال قائمة وذلك على فترات متقطعة في أغلب السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ، كما أن الشبورة المائية ستتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن هذا الأسبوع سيشهد أجواء أقرب للخريفية دون أي ارتفاعات حرارية تمهيدا للبداية الرسمية لفصل الخريف، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، مناشدة قائدي المركبات والمسافرين بضرورة القيادة بهدوء وحذر شديد صباحا أثناء وجود الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم درجات الحرارة

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