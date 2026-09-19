مسئول يمني: القوات الحكومية تقترب من مركز محافظة الجوف وتستعيد مواقع استراتيجية

قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن محافظة الجوف تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، نظراً لارتباطها الجغرافي بمحافظات عمران وصعدة ومأرب، إلى جانب امتدادها الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تمكنت من تطهير عدد من المناطق المهمة، بينها الخنجر واليسمة.

وأضاف العواضي، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات الحكومية أصبحت على مشارف مركز محافظة الجوف، مدينة الحزم، معرباً عن أمله في استكمال تطهير المحافظة خلال يوم أو يومين، بحسب تطورات العمليات الميدانية.

وأكد أن التقدم في الجوف يمثل تطوراً مهماً بالنظر إلى موقع المحافظة واتصالها بعدد من المحافظات المحورية في اليمن، مشيراً إلى أن استعادة هذه المناطق من شأنها تعزيز الموقف الميداني للقوات الحكومية وفتح المجال أمام مزيد من العمليات لاستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشار العواضي إلى أن الحكومة اليمنية تعترض على توصيف مجلس الأمن للحوثيين والحكومة باعتبارهما «طرفين» في النزاع، موضحاً أن الرئيس اليمني أكد خلال لقائه سفراء الدول الغربية أن بلاده لا تطلب من المجتمع الدولي أن يحارب نيابة عنها، وإنما تنفيذ القرارات الدولية.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني، إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ثم التعامل معهم كطرف مساوٍ للحكومة والدعوة إلى ضبط النفس من جميع الأطراف يثير تناقضاً في الموقف الدولي.