الأمم المتحدة: وصول 3 آلاف نازح من اليمن إلى جيبوتي

قالت الأمم المتحدة، إن نحو 3 آلاف شخص، نزحوا خلال الأيام الماضية من اليمن إلى جيبوتي، على وقع التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي في الساحل الغربي للبلاد.

وذكرت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جيبوتي ساندري ديسامور، في بيان للمفوضية، أن ما يقرب من 3000 شخص قاموا بالرحلة الخطرة عبر المضيق باستخدام قوارب صغيرة، بمن فيهم يمنيون ومهاجرون ولاجئون آخرون.

وأضافت: "يروي القادمون الجدد قصص فرارهم من القصف المفاجئ ونيران المدفعية وإطلاق النار، وكيف عاشوا في خوف دائم على حياتهم. لقد سارعت الأمهات لجمع أطفالهن وما استطعن حمله. ورأيناهم يصلون وهم لا يملكون سوى القليل، حيث وصل بعضهم دون أفراد عائلاتهم، بينما وصل آخرون للمرة الثانية بعد أن كانوا قد فروا من اليمن خلال أزمة عام 2015".

وأشارت ديسامور إلى أن المفوضية والحكومة الجيبوتية تستعدان لاستقبال ما لا يقل عن عشرة آلاف لاجئ بسبب التصعيد في اليمن، مؤكدة أن الضغوط تتزايد بالفعل على خدمات الإيواء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.

ولفتت إلى أن عمليات المفوضية في البلاد - التي تشمل دعم اللاجئين الموجودين بالفعل من اليمن وإريتريا والصومال - لم تتلق سوى 15% من التمويل اللازم.

وأوضحت ديسامور أن خفر السواحل الجيبوتي يقوم بتزويد القوارب العالقة بالوقود وسحبها إلى بر الأمان، نتيجة أزمة الوقود في اليمن، مضيفة أن المفوضية تبحث مع الحكومة سبلا مختلفة لتقديم المساعدة وضمان وصول الناس إلى الشواطئ الجيبوتية بأمان وتلقي الدعم اللازم.