مقتل 6 أشخاص إثر انفجار مستودع أسلحة تابع للحكومة السورية بدير الزور

لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر انفجار كبير وقع داخل مستودع أسلحة تابع للحكومة السورية في محافظة دير الزور، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام سورية.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات الانفجار أو أسبابه، فيما لم ترد تفاصيل رسمية بشأن حجم الأضرار الناجمة عنه.

كان الانفجار وقع الجمعة داخل مخزن للأسلحة في أحد مواقع الجيش قرب بلدة عياش، وتسبب في انفجارات متتالية للذخائر الموجودة بالموقع، وهو ما أعاق في الساعات الأولى وصول فرق الإسعاف والإطفاء بسبب تطاير المقذوفات، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من تأمين المنطقة وبدء عمليات البحث.

وقالت محافظة دير الزور في بيان رسمي إن الفرق المختصة انتشلت حتى الآن جثامين ستة قتلى، فيما تستمر عمليات البحث عن عدد من المفقودين، مؤكدة إصابة تسعة أشخاص في الحادث.

وأضافت أن الموقع جرى تأمينه واتُّخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار الانفجار، بالتزامن مع فتح تحقيق لتحديد أسبابه وملابساته.