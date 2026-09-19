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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلان التعاقد اليوم.. تفاصيل عقد بيزيرا بين الزمالك وشباب أهلي دبي

بيزيرا
بيزيرا
يسري غازي

يعلن اليوم السبت مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعاقد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق السابق بشكل رسمي مع نادي شباب أهلي دبي الإكاراتي.

واجتاز البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك الإختبارات الطبية فى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

تفاصيل عقد بيزيرا بين الزمالك وشباب أهلي دبي 
يدفع النادي الإماراتي 5 ملايين دولار للزمالك منها 3 ملايين عند التوقيع ومليونين على قسطين. 
يسدد النادي الإماراتي مليون دولار بنود إضافية تتعلق بمشاركات وأهداف اللاعب البرازيلي بيزيرا وبطولات نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.
يتحمل النادي الإماراتي بدلا من الزمالك  650 ألف دولار نسبة الوكيل من إعادة البيع وما يوازي 115 ألف دولار رسم التنمية للأندية السابقة.
يقوم النادي الإماراتي بسداد نسبة 20% في حالة بيع بيزيرا لأي نادي خلال مدة التعاقد.
حال عودة اللاعب البرازيلي بيزيرا إلى الدوري المصري تكون لنادي الزمالك أولوية الشراء ويخطر النادي الإماراتي الزمالك بالعرض المقدم من الدوري المصري ويرد الزمالك خلال أسبوعين بالشراء أو التنازل عن الأولوية

يرسل الزمالك البطاقة الدولية فور توقيع العقود وإرسال الدفعة الأولى البالغة 3 ملايين دولار.

الزمالك يوجه عائد بيع بيزيرا لحل أزمات الفريق والقضايا الخارجية

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اتجاه داخل نادي الزمالك لاستغلال العائد المالي من صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، والبالغ نحو 5 ملايين دولار، في دعم قطاع كرة القدم بالنادي، وسداد جزء من المستحقات المالية وإنهاء عدد من الملفات والقضايا العالقة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن الاتجاه الأقرب داخل مجلس إدارة الزمالك يتمثل في توجيه قيمة صفقة بيزيرا إلى فريق كرة القدم، بدلًا من توزيع جزء منها على فرق الألعاب الجماعية الأخرى.

وأوضح أن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، كان يسعى إلى تخصيص 30% من قيمة الصفقة للإنفاق على فرق ألعاب الصالات، إلا أن الاتجاه الأقرب داخل المجلس هو توجيه كامل قيمة الصفقة تقريبًا لدعم فريق الكرة، في ظل حجم الالتزامات المالية الحالية.

وأشار أمير هشام إلى أن نادي إيك السويدي لديه مستحقات تقدر بنحو مليون و100 ألف دولار من صفقة عمر فرج، بينما يستحق نادي أولكساندريا الأوكراني مبلغ 200 ألف يورو، إلى جانب قسط مستحق خلال شهر سبتمبر بقيمة 300 ألف يورو.

وأضاف أن مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي تصل إلى نحو 200 ألف دولار، فيما تبلغ مستحقات اللاعب عبد الحميد معالي حوالي 600 ألف دولار.

وكشف الإعلامي أيضًا عن وجود تسويات مرتبطة بقضايا الرخصة الإفريقية تصل قيمتها إلى نحو 4 ملايين دولار، مؤكدًا أن هذه التسويات لا يتم سدادها دفعة واحدة، وإنما وفق اتفاقات وجدولة مالية.

وبحسب الأرقام التي ذكرها أمير هشام، فإن إجمالي الالتزامات التي تواجه النادي في هذه الملفات يصل إلى نحو 6.4 مليون دولار.

وتطرق أمير هشام إلى مساهمات بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك في دعم النادي، موضحًا أن حسين السيد ساهم بمبلغ مليوني دولار، كما ساهم هاني برزي أيضًا في دعم النادي ماليًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لا يزال بحاجة إلى نحو 5 ملايين دولار إضافية، بخلاف قيمة صفقة خوان بيزيرا، من أجل التعامل مع مختلف الالتزامات المالية والملفات القائمة أمام النادي.

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