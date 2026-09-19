وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي بقرى المنيا وأسيوط وأسوان

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان، والجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية دفع العمل بالمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولا سيما أن خدمة الصرف الصحي من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطنين بشكل مباشر، موجهة بمواصلة المتابعة الميدانية لمختلف مراحل التنفيذ، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ويضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المستهدفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا بشأن نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان، لمتابعة مستجدات معدلات الإنجاز، وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية.

محافظة المنيا

ففي محافظة المنيا، تابعت وزيرة الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات محطة رفع صرف صحي قرية نزلة الحسابية، ومحطة معالجة تانوف، بطاقة 20/40 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 14 قرية بمركز ديرمواس، بجانب محطة رفع صرف صحي قرية بني حرام الرئيسية، في مركز ديرمواس أيضاً، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

محافظة أسيوط

وفي محافظة أسيوط، اطلعت وزيرة الإسكان علي موقف محطة معالجة صرف صحي دشلوط، بطاقة 30/20 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 15 قرية بمركز ديروط، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 1 دشلوط، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 2 عواجة، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 1 عواجة، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 2 بني عدي في منفلوط.

وتضمنت الزيارة الميدانية أيضاً تفقد مشروعات توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 17 قرية بمركز صدفا، ومحطة معالجة صرف صحي الكلابات، بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 10 قرى بمركز الفتح.

محافظة أسوان

وفي محافظة أسوان، تابعت وزيرة الإسكان موقف مشروعات محطة معالجة أرمنا، ومحطة رفع العتمور المساعدة، وخط طرد العتمور الرئيسية، ومحطة رفع العتمور الرئيسية بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات محطة رفع سبيل أبو ناجي، وشبكات انحدار سبيل أبو ناجي، وشبكات انحدار سبيل العرب، بمركز كوم أمبو.

كما شملت المتابعة مشروع صرف صحي دابود بمركز نصر النوبة، وشبكات انحدار سلوا قبلي بمركز كوم أمبو، ومحطة معالجة وادي الرديسية بمركز إدفو.

جدير بالذكر أن الجولات الميدانية بالمحافظات قام بها الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لقطاع المشروعات، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد بالهيئة، والمهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد "المنيا – أسيوط" بالهيئة، ومسئولو الاجهزة التنفيذية لمشروعات مياه الشرب والصرف بمحافظات المنيا وأسوان، وأسيوط، والشركات المنفذة.