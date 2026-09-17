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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات في العلمين الجديدة

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آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب ملفات العمل المختلفة بجهاز المدينة، وذلك في إطار الحرص على دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة تكثيف الأعمال وضغط معدلات التنفيذ بمدينة العلمين الجديدة، لسرعة الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات للحاجزين وفق أعلى معايير الجودة، مع مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لدفع وتيرة الإنجاز بالمشروعات السكنية والخدمية.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الإسكان تقريرًا حول مشروعات وملفات عمل مدينة العلمين الجديدة، تضمن نتائج جولة تفقدية للدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولي الجهاز، بأحد مناطق الحي اللاتيني، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال، ودفع معدلات الإنجاز، والاستعداد لتسليم الوحدات للعملاء وفقًا للبرنامج الزمني المقرر.

وفي هذا الإطار، تم التوجيه بسرعة إزالة جميع المخلفات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل والاهتمام بالمظهر العام للمشروع، بما يحافظ على الصورة الحضارية والجمالية المتكاملة للحي اللاتيني، مع ضرورة استكمال أعمال تنسيق الموقع، وزراعة الممشى الخلفي المطل على البحيرة.

كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتشغيل شبكة الحريق وجميع الأنظمة الملحقة بها، باعتبارها من الأعمال المرتبطة بمستهدفات تسليم الوحدات، إلى جانب ضرورة التشغيل الدائم للتيار الكهربائي، وسرعة الانتهاء من أعمال المول التجاري، بما يتيح تشغيله والاستفادة منه وتوفير الخدمات اللازمة للملاك.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الأخرى بمدينة العلمين الجديدة، وخطط التسليم وأعمال التشغيل والصيانة، موجهة بالإسراع في استكمال الأعمال ورفع مستوى الخدمات.

وتناول التقرير موقف تشغيل الأبراج الشاطئية LD05 وLD06، ولا سيما تشغيل حمامات السباحة والخدمات الملحقة بالأبراج، حيث تم التأكيد على سرعة استكمال الأعمال المطلوبة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن جاهزية المشروعات وتوفير مستوى متميز من الخدمات للمواطنين.

كما استعرض التقرير موقف استكمال أعمال الاختبارات بالبرجين C2 وLD04، حيث تم التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، وسرعة إنهاء جميع الملاحظات والأعمال المتبقية، والتأكد من كفاءة تشغيل مختلف الأنظمة، بما يسهم في تمكين العملاء من استلام وحداتهم في المواعيد المحددة.

وفيما يتعلق بكمبوند «مزارين»، تناول التقرير موقف استكمال أعمال إنارة المساحات البينية واللاجون والطرق، إلى جانب رفع كفاءة أعمال تنسيق الموقع العام والزراعات والمسطحات الخضراء، بما يعزز الصورة الحضارية للمشروع ويرتقي بالمظهر العام للمدينة، فضلًا عن متابعة موقف تسليم الوحدات.

كما تابعت وزيرة الإسكان مستجدات مشروع "موقف مركبات" مدينة العلمين الجديدة، والذي يقع بالقرب من الكتلة السكنية بالمدينة ومنطقة أرينا العلمين، وعلى مسافة قريبة من محطة القطار الكهربائي السريع، بما يعزز سهولة الوصول إليه والاستفادة من خدماته.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن تنفيذ موقف العلمين الجديدة يأتي في إطار دعم منظومة النقل بالمدينة وتنظيم حركة الأتوبيسات والسيارات، وتوفير خدمة متكاملة تليق بسكان ورواد مدينة العلمين الجديدة، حيث يربط مختلف مناطق المدينة داخليًا على مدار الساعة، إلى جانب الربط الخارجي مع عدد من الأقاليم والمحافظات.

وبدوره، أوضح الدكتور المهندس محمد خلف الله أن مساحة المشروع تبلغ نحو 5200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة المبنى الإداري 220 مترًا مربعًا، ويضم موقف العلمين الجديدة مظلتين مخصصتين للأتوبيسات؛ تستوعب الأولى 8 أتوبيسات كبيرة، والثانية 16 أتوبيسًا كبيرًا، بالإضافة إلى مظلتين للسيارات؛ تستوعب الأولى 7 سيارات، والثانية 11 سيارة، بما يتيح تنظيم حركة المركبات واستيعاب الأعداد المستهدفة من الرحلات.

وأضاف أن الموقف يتضمن ساحات انتظار مجهزة للركاب، إلى جانب الخدمات والمرافق اللازمة، ومنها الحمامات العامة المجهزة، فضلًا عن مبنى إداري يضم مكاتب العاملين بالموقف ومبيتًا مجهزًا للعاملين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تصميم موقف العلمين الجديدة وفق أحدث النظم والمعايير، مع تخصيص مساحات مناسبة لحركة دخول وخروج المركبات، بما يضمن انسيابية الحركة داخل الموقف، إلى جانب توفير منظومة أمنية للحفاظ على سلامة الركاب وتأمين المنشآت.

وفي محور آخر، يواصل جهاز مدينة العلمين الجديدة دعم وتطوير منظومة النقل الجماعي، من خلال تكامل خدمات النقل الداخلي مع خدمات النقل بين المحافظات، بما يسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين والطلاب والزوار من وإلى المدينة، من خلال رحلات منتظمة تربط مدينة العلمين الجديدة بكل من القاهرة ومطروح ومناطق أخرى.

كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذها جهاز مدينة العلمين الجديدة لإحكام الرقابة على منظومة المرافق والحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تنفيذ حملة ميدانية شاملة لحصر الوصلات غير القانونية والتعديات على الشبكات، شملت محطات الخرسانة الجاهزة والمواقع بالحيين الأول والثاني بمدينة العلمين الجديدة، للتأكد من قانونية توصيلات مياه الشرب والصرف الصحي، وحصر أي وصلات غير قانونية، إلى جانب مراجعة عدادات المياه ورصد أي تلاعب أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المقررة حيالها.

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