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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرقابة النووية تعقد اجتماعات مع تركيا وروسيا والمفوضية الأوروبية لتعزيز تبادل الخبرات

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

 عقد الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، شملت الهيئة الرقابية النووية التركية (NDK)، والهيئة الرقابية الروسية (Rostekhnadzor)، والمفوضية الأوروبية، بحضور  رامي عفيفي كبير أخصائي التواصل والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والفنية المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

جاء ذلك في إطار مشاركة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2026

استهل الدكتور هاني خضر اجتماعاته بالاجتماع مع وفد الهيئة الرقابية النووية التركية (NDK) برئاسة نائب رئيس الهيئة، حيث تناول الاجتماع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والفنية المرتبطة بالرقابة على الأنشطة النووية، لاسيما في ضوء أوجه التشابه في البنية التحتية النووية بين الطرفين، مشيراً إلى إمكانية تحقيق استفادة متبادلة من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين، خاصة في مرحلة ما قبل التشغيل.

أعقب ذلك اجتماع مع الهيئة الرقابية الروسية (Rostekhnadzor)، وذلك لمناقشة ما تم إحرازه من تقدم في إطار التعاون الراسخ بين الجانبين، وقد توجه بالشكر للجانب الروسي على الدعم المقدم لبناء قدرات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ويأتي الاجتماع تأكيدًا على أهمية مواصلة تطوير الشراكة القائمة وتعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يدعم استعداد الهيئة للمراحل المقبلة من البرنامج النووي المصري، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك التقنيات النووية الحديثة.

وفي ختام اللقاءات، عقدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اجتماعًا مع ممثلي المفوضية الأوروبية، حيث استعرض الجانبان تطورات التعاون الجاري، وأهمية مواصلة دعم البرامج والمشروعات المشتركة، بما يسهم في تعزيز القدرات التنظيمية والفنية للهيئة والاستفادة من الخبرات الأوروبية، إلى جانب دعم الأولويات الوطنية في مجال الرقابة والأمان النووي، خاصة مع تقدم البرنامج النووي المصري.

وأعرب الدكتور هاني خضر عن تقديره للتعاون المستمر بين الهيئة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن ما تحقق مؤخرًا خلال فترة زمنية قصيرة يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤكد وجود إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في مجال الرقابة والأمان النووي.

وتأتي هذه الاجتماعات الثنائية في إطار جهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتوسيع شبكة التعاون الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات الرقابية والشركاء الدوليين، والاستفادة من التجارب الدولية في المجالات التنظيمية والفنية، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية وتعزيز مستويات الأمن والأمان النوويين في مصر.

هيئة الرقابة النووية البرنامج النووي ابمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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