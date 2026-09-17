مسئول تركي: أردوغان سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة عام 2028

قال مستشار بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس التركي سيترشح مجددًا في انتخابات رئاسية مبكرة يُرجح إجراؤها في أبريل 2028.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب» عن محمد أوتشوم، المستشار القانوني لأردوغان، قوله إن الانتخابات يمكن أن تُجرى في 16 أبريل 2028 إذا صوّت 360 نائبًا في البرلمان لصالح قرار بإجراء انتخابات مبكرة، بينما من المقرر إجراء الانتخابات في موعدها العادي خلال مايو من العام نفسه.

ويأتي ذلك في ظل نقاش سياسي وقانوني في تركيا بشأن إمكانية ترشح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، إذ يتيح الدستور التركي استثناءً يسمح للرئيس بالترشح مجددًا إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة خلال ولايته الثانية.

ويحتاج القرار إلى موافقة 360 نائبًا من أصل 600 في البرلمان.