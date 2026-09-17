الرئاسة اللبنانية: اجتماع ثلاثي بين عون وملك الأردن وماكرون في باريس

أعلنت الرئاسة اللبنانية عقد اجتماع ثلاثي جمع الرئيس اللبناني جوزاف عون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر «الإنفاليد» بالعاصمة الفرنسية باريس، قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه في حفظ أمن اللبنانيين وسلامتهم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.

كما تناول الاجتماع التطورات الإقليمية، مع تأكيد القادة الثلاثة ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار إلى المنطقة.