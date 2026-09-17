أنا محدش فاكرني.. مروة عبد المنعم تخرج عن صمتها : أنا ليه مش بمثل ومحدش بيعرض عليا أدوارl خاص

حلت الفنانة مروة عبد المنعم ضيفة على موقع «صدى البلد»، في ندوة لتكريمها عن مسرحيتها الجديدة «سما».

وخلال الندوة، تحدثت مروة عبد المنعم عن أسباب ابتعادها عن التمثيل في الدراما والسينما خلال الفترة الماضية.

https://youtube.com/shorts/Ml1CFySLwXc?si=JpDftHg3J2Zy32sp

محدش فاكرني:

وقالت مروة عبد المنعم: «في حاجة كنت مترددة أقولها، بس هل أنا ممثلة وحشة؟، هل أنا ممثلة غالية الأجر؟ هل أنا كواليسي او سمعتي وحشة ؟ هل أنا دمي تقيل على الناس؟ معتقدش. هل أنا وحشة؟ ده مش مهم حتى للممثلة، طب مش بيتعرض عليا أدوار ليه؟، وليه مش بترشح في أعمال فنية؟».

وأضافت مروة عبد المنعم: «مش بيتعرض عليا أدوار، أنا محدش فاكرني، ومحدش بيكلمني علشان يعرف أنا فاضية ولا لأ»



