الأرصاد: أمطار فى عدة مناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة .. ونصائح للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة اليوم يأتي نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الشهرية لهذه الفترة من العام بحوالى 3 إلى 4 درجات، لكنها ارتفاعات مؤقتة وطبيعية في ظل التذبذب المعتاد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

حالة الطقس اليوم

أوضحت منار غانم خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج صباح الخير يا مصر، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تصل إلى 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، مشيرة إلى أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يكون خلال فترة الظهيرة، خاصة من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة أو الخامسة عصرا.

وأضافت أن محافظات الصعيد تظل الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى اليوم في الأقصر وأسوان إلى 45 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار.

انخفاض درجات الحرارة بداية من الغد

وأكدت أن الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة اليوم مؤقت، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارا من غد الجمعة بحوالى 4 إلى 5 درجات، على أن يستمر التحسن خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الأخير من فصل الصيف ستتراوح بين 32 و33 درجة مئوية، لتصبح الأجواء خلال ساعات النهار أقرب إلى الأجواء الخريفية، مع مزيد من الانخفاض خلال ساعات الليل.

منخفض جوى يتسبب فى تساقط أمطار

وكشفت منار غانم عن وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن السواحل الشمالية الغربية والمناطق المطلة على البحر المتوسط وأجزاء من شمال الدلتا تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن هذا المنخفض يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص لسقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا نتيجة فروق درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا.

المناطق المعرضة للأمطار

وتشمل المناطق المعرضة للأمطار مطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الدلتا، ومنها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، بينما توجد فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة في حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب أسوان وسيناء.

حركة الرياح

وأشارت إلى نشاط الرياح اليوم بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة في أغلب المحافظات، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل وساعات المساء.

وأضافت أن نشاط الرياح قد يصاحبه إثارة لبعض الأتربة والرمال في مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، إلى جانب المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الأرصاد تطمئن أولياء الأمور بشأن المدارس

وطمأنت الدكتورة منار غانم أولياء الأمور بشأن انتظام الدراسة والخروج إلى المدارس، مؤكدة أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم لا تستدعي القلق، مع ضرورة الالتزام بالاحتياطات المعتادة خلال فترات ارتفاع الحرارة.

نصائح

ونصحت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من تناول السوائل، وفي مقدمتها المياه، مع القيادة بهدوء وحذر على الطرق.

كما أوصت مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطا للرياح وإثارة الأتربة.

وحذرت من التواجد أسفل السحب الرعدية في حالة ظهورها، نظرا لما قد يصاحبها من رياح هابطة قوية ونشاط ملحوظ للرياح، فضلا عن احتمالات سقوط الأمطار الرعدية والبرق، مؤكدة أهمية متابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة تطورات حالة الطقس.