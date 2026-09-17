كواليس مُحاكمة المتهم بوضع كاميرا على غرفة فتاة في التجمع

شهدت محكمة جنح القاهرة الجديدة، كواليس مثيرة خلال استئناف محاكمة المتهم بوضع كاميرا مراقبة داخل غرفة بأحد العقارات في التجمع على حكم حبسه لمدة شهر .

تفاصيل الجلسة

وخلال الجلسة، حضر دفاع المجني عليها، وأعلن انضمامه إلى النيابة العامة، مطالبًا بتأييد الحكم المستأنف.

كما جرى سؤال المجني عليها أمام المحكمة بشأن مقاطع الفيديو التي سبق أن قدمتها إلى النيابة العامة ضمن التحقيقات، وأكدت أنها قامت بالفعل بتقديم تلك المقاطع.

ودفع دفاع المجني عليها بوجود تناقض، من وجهة نظره، بين دفوع محامي المتهم، موضحًا أن أحد المحامين الحاضرين عن المتهم أنكر وجود علاقة إيجارية بين المجني عليها ووالد المتهم، بينما أقرّ المحامي الآخر بوجود العلاقة الإيجارية، استنادًا إلى أقوال المجني عليها.

وتواصل المحكمة نظر الاستئناف في ضوء ما قُدّم إليها من دفوع ومستندات وأقوال أطراف القضية.