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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مفاجأة للجمهور وفكرت في العالمية.. محمود الليثي يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل أحدث أغنية مع نجم الجزائر موح ميلانو

النجم محمود الليثي
النجم محمود الليثي
أوركيد سامي

كشف الفنان محمود الليثي عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية، التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، وتحمل اسم «برّة»، بالتعاون مع نجم الجزائر موح ميلانو، مؤكدًا أن الأغنية تحمل طابعًا مبهجًا ومختلفًا، وتقدم للجمهور تجربة موسيقية جديدة تجمع بين الإبداع المصري والجزائري.

وقال محمود الليثي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه يحضّر حاليًا لأغنية «برّة» مع النجم الجزائري موح ميلانو، مشيرًا إلى أن العمل يمثل تجربة فنية مميزة بالنسبة له، خاصة أنه يجمعه بفنان يقدّر موهبته ويعتبره من النجوم المبدعين على الساحة الغنائية.

وأضاف الليثي أن الأغنية تتميز بأجوائها المبهجة وإيقاعها الذي يمنح المستمع حالة من البهجة والطاقة الإيجابية، موضحًا أن فكرتها تدور حول الابتعاد عن كل شخص لا يقدّر وجودنا أو لا يمنحنا الاهتمام والتقدير الذي نستحقه.

وأوضح محمود الليثي أن أغنية «برّة» تحمل رسالة قريبة من تجارب الحياة اليومية، إذ تتناول فكرة وضع حدود واضحة مع الأشخاص الذين لا يقدّروننا، والتخلص من العلاقات التي تفتقر إلى الاهتمام المتبادل، ولكن في إطار غنائي مبهج ومختلف

وأكد أن الهدف من الأغنية هو تقديم حالة فنية تجمع بين الكلمة القريبة من الجمهور واللحن المبهج، بحيث يستطيع المستمع الاستمتاع بها والتفاعل مع رسالتها في الوقت نفسه، لافتًا إلى أن العمل يحمل طابعًا خاصًا يجعله مختلفًا عن أعماله السابقة.

وأشار الليثي إلى أن اختيار اسم «برّة» جاء متماشيًا مع فكرة الأغنية ومضمونها، حيث يعبر عن قرار الابتعاد عن أي شخص لا يقدّر وجودنا في حياته، مؤكدًا أن هذه الفكرة يمكن أن يلمسها كثير من الجمهور، لأنها ترتبط بمواقف وتجارب إنسانية متكررة.

وتحدث محمود الليثي عن الاستعدادات الخاصة بتصوير الأغنية، كاشفًا عن وجود رؤية مختلفة للفيديو كليب، بهدف تقديم العمل في صورة بصرية جديدة ومميزة.

وقال إن الجمهور على موعد مع مفاجأة خلال طرح الكليب، موضحًا أن فريق العمل يسعى إلى تنفيذ فكرة تتناسب مع طبيعة الأغنية المبهجة، وتضيف إليها بعدًا بصريًا يجعلها أكثر جذبًا للمشاهدين.

وأضاف أن الفيديو كليب لن يكون مجرد تصوير تقليدي للأغنية، بل يعتمد على تقديم أجواء مختلفة تتماشى مع الرسالة التي تحملها «برّة»، مؤكدًا حرصه على أن تكون التجربة متكاملة من حيث الموسيقى والصورة والأداء.

وكشف محمود الليثي أنه فكر في تقديم الأغنية بروح تحمل طموحًا للوصول إلى جمهور أوسع، موضحًا أن فكرة العالمية كانت حاضرة في ذهنه أثناء العمل على «برّة».

وأكد أن التعاون مع فنان جزائري مثل موح ميلانو يمنح الأغنية فرصة لتقديم لون فني يجمع بين ثقافتين موسيقيتين عربيتين، مشيرًا إلى أن الموسيقى قادرة على الوصول إلى جمهور مختلف، خاصة عندما تتوافر في العمل عناصر الإبداع والتجديد.

وأوضح أن طموحه لا يقتصر على تقديم أغنيات ناجحة داخل مصر، وإنما يسعى أيضًا إلى خوض تجارب فنية جديدة يمكن أن تصل إلى المستمعين في مختلف الدول العربية، وربما إلى جمهور خارج المنطقة العربية.

وأعرب محمود الليثي عن سعادته بالتعاون مع النجم الجزائري موح ميلانو، مؤكدًا أنه فنان مبدع يمتلك حضورًا وموهبة مميزة، وأن العمل معه كان تجربة ممتعة ومهمة بالنسبة له.

وقال الليثي إن التعاون بينهما يعكس رغبتهما في تقديم عمل فني مختلف، يجمع بين الخبرات الموسيقية المتنوعة، ويمنح الجمهور فرصة للاستماع إلى تجربة تجمع بين الطابع المصري والجزائري.

وأضاف أنه يقدّر موهبة موح ميلانو، معربًا عن أمله في أن ينال التعاون إعجاب الجمهور، وأن تكون الأغنية بداية لتجارب فنية أخرى تجمع بين نجوم من مختلف الدول العربية.

واختتم محمود الليثي حديثه بالتأكيد على حماسه لطرح أغنية «برّة»، مشيرًا إلى أن العمل يحمل أجواء مبهجة وفكرة مختلفة، إلى جانب فيديو كليب يتضمن مفاجآت للجمهور، معربًا عن تطلعه إلى ردود الفعل بعد طرح الأغنية رسميًا.

النجم محمود الليثي اخبار الفن نجوم الفن

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