شريف شعبان: الأقنعة الجنائزية كانت مهمة في العقيدة المصرية القديمة

قال الدكتور شريف شعبان، الباحث في الآثار المصرية، إن الأقنعة الجنائزية كانت تمثل أهمية كبيرة في الناحية الجنائزية لدى المصري القديم، موضحا أن القناع كان يمثل وجه المتوفى.

وأضاف الدكتور شريف شعبان، خلال لقاء على القناة الأولى ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن المصري القديم كان يتخيل أن القناع هو وجه المتوفى الذي تستطيع الروح التعرف عليه عند الذهاب إلى العالم الآخر.

وأوضح أن القناع كان قطعة مهمة يجب أن تكون موجودة مع مومياء المتوفى، مشيرا إلى أن وجوده كان مرتبطا بالتصور الخاص بالحياة الآخرة.

وأشار إلى أن القناع الذهبي يعكس أيضا ثراء الشخص الذي كان يخصه، خاصة أنه مصنوع من الذهب، كما أن ملامحه والاهتمام بتفاصيله يعكسان اهتمام الفنان الذي صنعه.