قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة| القضاء الإداري يحسم الجدل حول صور الأطفال والمتهمات على صفحات الداخلية
مساحات محددة وQR Code .. التفاصيل الكاملة لمنظومة الأكشاك الجديدة بالقاهرة
الثانوية الأزهرية .. فتح باب التظلمات من النتيجة 19 سبتمبر ولمدة 60 يومًا
الزمالك يتصدر الدوري مؤقتا.. وبيراميدز يبحث عن الفوز الخامس أمام الشرقية إنبي
زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته الصحية: «لسه في الرعاية»
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية
الأرصاد: أمطار فى عدة مناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة .. ونصائح للمواطنين
الملك المصري يواصل كتابة التاريخ.. ماذا قدم صلاح ليصبح ضمن كبار صناع الأهداف في العالم منذ 2020؟
صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الدكتور زاهي حواس يحصل على الدكتوراه الفخرية الـ13 من «جامعة شنغهاي»
الجيش السوداني يسيطر على منطقة الممسوكة شمال كردفان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبيا تشارك في اجتماع عربي حول الأمن السيبراني .. صور

السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا
السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا
الديب أبوعلي

شارك السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، في الاجتماع الذي عقد اليوم مع الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح، الأمين العام لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي، بحضور المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية.

وعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك في إطار حرص الأمانة العامة على تعزيز التواصل والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.

وشكل الاجتماع فرصة للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون والتكامل بين المجلس والدول العربية، ومختلف قطاعات وإدارات الأمانة العامة للجامعة، حيث قدمت الأمانة العامة للمجلس إحاطة حول هيكله وآليات عمله منذ تأسيسه، وأبرز أعماله خلال الفترة الماضية، إلى جانب ملامح المرحلة المقبلة وفرص التعاون والتنسيق.

الأمن السيبراني العربي

ويستهدف مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تنسيق الجهود بين الدول العربية في مختلف الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتوحيد الموقف العربي في مجال الأمن السيبراني.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي، ودعم التنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية المتنامية.

وأكد السفير فائد مصطفى، خلال كلمته الافتتاحية، أن الوصول إلى فضاء سيبراني عربي أكثر أمنًا وموثوقية أصبح ضرورة لا رفاهية، في ظل تسارع التحولات التكنولوجية وتزايد الاعتماد الرقمي وتصاعد حجم التهديدات السيبرانية وتعقيداتها العابرة للحدود.

كما تطرق إلى أهمية تطوير التشريعات والأطر التنظيمية، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية العربية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الأمن السيبراني.

واختتم اللقاء بالاستماع إلى مداخلات واستفسارات المندوبين الدائمين، والرد عليها من جانب مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بما يسهم في استشراف فرص التعاون وتعظيم الاستفادة المتبادلة.
وحّد اسم مجلس الأمن السيبراني.

مندوب ليبيا ليبيا جامعة الدول العربية مندوب دولة ليبيا السفارة الليبية بالقاهرة السفير عبدالمطلب إدريس وزراء الأمن السيبراني العربي الجامعة العربية مجلس وزراء الأمن السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

ترشيحاتنا

سيارات كهربائية 2027 في مصر

سيارات كهربائية 2027 في السوق المحلي

اكس بنج بي7 موديل 2027

مواصفات إكس بنج بي7 موديل 2027 الجديدة

مينى كانترى مان موديل 2027 في مصر

مينى كانترى مان 2027 تباع بهذه المواصفات

بالصور

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد