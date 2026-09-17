ليبيا تشارك في اجتماع عربي حول الأمن السيبراني .. صور

شارك السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، في الاجتماع الذي عقد اليوم مع الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح، الأمين العام لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي، بحضور المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية.

وعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك في إطار حرص الأمانة العامة على تعزيز التواصل والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.

وشكل الاجتماع فرصة للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون والتكامل بين المجلس والدول العربية، ومختلف قطاعات وإدارات الأمانة العامة للجامعة، حيث قدمت الأمانة العامة للمجلس إحاطة حول هيكله وآليات عمله منذ تأسيسه، وأبرز أعماله خلال الفترة الماضية، إلى جانب ملامح المرحلة المقبلة وفرص التعاون والتنسيق.

الأمن السيبراني العربي

ويستهدف مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تنسيق الجهود بين الدول العربية في مختلف الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتوحيد الموقف العربي في مجال الأمن السيبراني.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي، ودعم التنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية المتنامية.

وأكد السفير فائد مصطفى، خلال كلمته الافتتاحية، أن الوصول إلى فضاء سيبراني عربي أكثر أمنًا وموثوقية أصبح ضرورة لا رفاهية، في ظل تسارع التحولات التكنولوجية وتزايد الاعتماد الرقمي وتصاعد حجم التهديدات السيبرانية وتعقيداتها العابرة للحدود.

كما تطرق إلى أهمية تطوير التشريعات والأطر التنظيمية، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية العربية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الأمن السيبراني.

واختتم اللقاء بالاستماع إلى مداخلات واستفسارات المندوبين الدائمين، والرد عليها من جانب مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بما يسهم في استشراف فرص التعاون وتعظيم الاستفادة المتبادلة.

وحّد اسم مجلس الأمن السيبراني.