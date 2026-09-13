ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على ناقلات روسية

نفت وزارة الدفاع الليبية، بشكل قاطع السماح لأي جهة أجنبية باستخدام قاعدة مصراتة العسكرية لتنفيذ عمليات هجومية، رداً على تقرير أمريكي زعم انطلاق مسيرات أوكرانية من القاعدة لاستهداف سفن روسية في البحر المتوسط.

نفي رسمي للاتهامات

وأكدت الوزارة الليبية في بيان أنها "تابعت ما ورد في تقرير صحافي من مزاعم بشأن استخدام قاعدة مصراتة منطلقاً لتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف أطرافاً أو مصالح خارجية".

وشددت على أنها "تنفي نفياً قاطعاً وجود أي اتفاق أو ترتيب أو تنسيق يسمح باستخدام قاعدة مصراتة، أو أي منشأة عسكرية وطنية، منصةً لإطلاق هجمات أو لتنفيذ عمليات عسكرية من أي نوع خارج إطار المهام السيادية للدولة الليبية".

تفاصيل تقرير "سي إن إن"

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت، نقلاً عن مصدر أوكراني، أن مشغلين أوكرانيين للمسيرات منتشرون في شمال غرب ليبيا منذ أواخر 2025.

وأضاف التقرير، استناداً إلى مصدر آخر، أن قاعدة مصراتة تستخدم كـ"نقطة انطلاق" للمسيرات لمهاجمة ناقلات "أسطول الظل" الروسي في المنطقة، في مقابل تقديم كييف تدريبات للقوات الليبية.

ويأتي النفي الليبي بعد إعلان مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا مطلع مارس عن غرق الناقلة الروسية "أركتيك ميتاغاز" المحملة بالغاز الطبيعي المسال، إثر "انفجارات أعقبها حريق هائل" شمال ميناء سرت.

في المقابل، اتهمت وزارة النقل الروسية البحرية الأوكرانية بتنفيذ الهجوم باستخدام مسيرات بحرية انطلقت من الساحل الليبي.