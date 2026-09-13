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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإمام الأكبر يطمئن هاتفيًّا على صحة وكيل الأزهر بعد تعرضه لانقلاب سيارته

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
إيمان طلعت

أجرى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا بـ الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر؛ للاطمئنان على صحته وسلامته عقب تعرض سيارته لحادث انقلاب صباح اليوم الأحد، أثناء توجهه لتفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

ووجه الإمام الأكبر بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لكل من: فرد الأمن المرافق إبراهيم جمعة، وسائق السيارة أكرم حسنين، بمستشفى الأزهر التخصصي (جلوبال ميديكال سيتي)، وتوفير كل ما يلزم لمتابعة حالتيهما لحظة بلحظة حتى تماثلهما التام للشفاء.

وغادر الشيخ أيمن عبد الغني المستشفى عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة واستقرار حالته الصحية، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على اهتمامه ورعايته، داعيا المولى -عز وجل- أن يديم على فضيلته نعمتي الصحة والعافية.

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