بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدي على سيدتين بسلاح أبيض بالمنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام بعض السيدات بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات وكريماتها حال سيرهن بمنطقة شها المنصورة بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من (القائمة على النشر ، شقيقة زوجها) بتضررهن من (8 أشخاص "من ضمنهم 3 سيدات") جميعهم مقيمين بدائرة المركز لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض ، قطعتين خشبيتين) ، لخلافات الجيرة بينهم مما أدى إلى إصابتهن بخدوش وكدمات متفرقة.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتخلصهم من الأدوات المستخدمة فى التعدى بإلقائها بإحدى المجارى المائية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





