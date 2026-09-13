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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء جلسة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة محمد هاني طالب الأكاديمية العربية

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة طالبين متهمين في واقعة مقتل طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إثر مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة النزهة بالقاهرة .

حقك راجع 

وشهدت جلسة اليوم حضور أصدقاء المجني عليه محتشدين أمام المحكمة مرتدين تيشيرتات باللون الأسود بصورته مكتوب عليها" الشهيد محمد هاني" .

وقال أحد أصدقاء المجني عليه محمد هاني: "احنا جايين كلنا النهارده علشان حق محمد يرجع وواثقين في ربنا وقضاء مصر العادل.. إحنا كلنا بندعي ربنا أن حقه يرجع وراجع راجع عشان محمد مات شهيد إن شاء الله وهينام في تربته مرتاح أكتر لما حقه يرجع".

تفاصيل القضية

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات في القضية التي تعود أحداثها إلى مارس الماضي، وأسفرت عن وفاة الطالب محمد هاني متأثرًا بإصاباته.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه وأحد أصدقائه، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، ووفقًا لأوراق القضية، وجهت للمتهم الأول تهمة التعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابات أودت بحياته.

ونسبت التحقيقات إلى المتهم الثاني مشاركته في الواقعة من خلال مساندة المتهم الأول أثناء الاعتداء، والتسبب في إصابات بالمجني عليه، فضلاً عن اتهامه بالتعدي على صديق الضحية وإحداث إصابات به.

محكمة جنايات شمال القاهرة الأكاديمية العربية محكمة قتل

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