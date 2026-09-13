كييف تعلن إغراق زورق روسي في أول معركة بحرية في التاريخ بين مسيرات

أعلنت البحرية الأوكرانية نجاح مسيرة تابعة لها في إغراق زورق روسي بحري بدون طيار في البحر الأسود، في أول اشتباك بحري من نوعه بين مركبتين من هذا النوع.

تفاصيل "أول معركة بحرية"

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق "تليجرام" إن طائرات الاستطلاع رصدت زورقاً مسيراً روسياً في منطقة لم يحددها من البحر الأسود.

وأضافت أنه تم على الفور الدفع بزورق مسير أوكراني اقترب من الهدف ونفذ مناورة قتالية قبل أن يفتح النار عليه باستخدام رشاش ثقيل، ما أدى إلى تدميره وإغراقه بالكامل.

ووصفت البحرية العملية بأنها "أول معركة بحرية في التاريخ بين زوارق مسيرة"، ونشرت مقطع فيديو يظهر لحظات إطلاق النار وتدمير زورق صغير، دون أن يتسن التحقق من هويته بشكل مستقل.

سباق التسلح البحري المسير

وتأتي العملية في إطار التطور السريع الذي يشهده استخدام المسيرات البحرية من قبل الطرفين خلال الأشهر الأخيرة.

وطورت كل من أوكرانيا وروسيا أساطيل من الزوارق غير المأهولة لأغراض متعددة، تشمل الزوارق الانتحارية المحملة بالمتفجرات لاستهداف السفن الحربية، وأخرى مسلحة برشاشات وصواريخ لتنفيذ مهام قتالية مباشرة.

وكانت كييف قد أعلنت سابقاً تشغيلها زوارق أم قادرة على حمل طائرات مسيرة قصيرة المدى، بهدف الاقتراب من السواحل الروسية وتنفيذ ضربات نوعية.

ويعكس الإعلان الجديد تحولاً في طبيعة الحرب البحرية، مع انتقال المواجهات إلى معارك مباشرة بين مركبات غير مأهولة بدلاً من الاعتماد فقط على الهجمات الانتحارية.