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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
اسماء محمد

تعد الجبنة البيضاء من الأكلات الأساسية التى يتم الاستعانة بها فى تحضير ساندويتشات المدارس واللانش بوكس لذا ترغب الكثير من الأمهات فى تعلم طريقة تحضيرها فى المنزل لتصبح أضمن وأوفر من الجاهزة.

نعرض لكم طريقة عمل الجبنة البيضاء في المنزل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير الجبنة البيضاء
2 لتر لبن
ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة ملح

طريقة عمل الجبنة البيضاء 

 اغلى اللبن فى حلة على النار وأضيفي عليه الخل وعصير الليمون والملح وقلبي جيدا حتى يفصل الشرش عن الجبن.

 صفي الخليط في مصفاة بها قطعة من الشاش ثم جمعي الجبنة فى علبة مربعة أو مستطيلة واضغطى عليها جيدا حتى تصفى الماء 
 

اغلقي علبة البجنة جيدا وصعيها فى الأرفف العليا فى الثلاجة واستعمليها فى عمل ساندويشات المدرسة.

الجبنة الجبنة البيضاء طريقة عمل الجبنة طريقة عمل الجبنة البيضاء نجلاء الشرشابى

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