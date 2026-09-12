ضبط 1.86 طن لحوم ودواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل الوزارة، وبمشاركة مباحث التموين، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات خلال 3 أيام عن تحرير 15 محضرًا وضبط طن و86 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم المخالفة، شملت لحومًا مذبوحة خارج المجازر ومنتجات دون بيانات.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر ومحال بيع وتداول الأغذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.