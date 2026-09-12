متحدث الصحة: نجحنا في تخفيض قوائم الانتظار إلى 8 أسابيع

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية وضعت خطة متكاملة للوصول إلى القضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحيوية والحرجة، مشيراً إلى أن متوسط فترة الانتظار تقلص بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح «عبد الغفار»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc» أنه قبل عام 2018 كان الحديث يدور حول فترة انتظار تمتد إلى سنتين، بينما تتحدث المنظومة اليوم عن وقت معياري يصل إلى 8 أسابيع في المتوسط للانتظار في العمليات الجراحية الدقيقة، مثل: زراعة الكلى، وزراعة الكبد، وجراحات الأورام، وجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذه النتائج جاءت نتاج خطة عمل تعتمد على التنسيق والربط الإلكتروني بين كل القطاعات الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة؛ لضمان سرعة تقديم الخدمة للجمهور، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.