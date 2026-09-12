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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
كريم عاطف

شهدت التجارب الحرة الأخيرة لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 يوم حافل بالأحداث، بعدما تعرض لويس هاميلتون وأوليفر بيرمان لحادثين منفصلين، بينما نجح سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي في تسجيل أسرع زمن على حلبة مدريد الجديدة.

وفقد هاميلتون، بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري، السيطرة على سيارته عند المنعطف الأخير، بعدما توقفت الإطارات عن الدوران وانزلقت السيارة قبل أن تصطدم بالحواجز.

ورغم الأضرار التي لحقت بالسيارة، تمكن السائق البريطاني من العودة بها إلى منطقة الصيانة عبر مسار طويل، رغم مطالبة فريقه له بالتوقف، قبل أن يضطر في النهاية إلى إيقاف السيارة بعدما علق الجناح الأمامي أسفلها وتعرض الإطار الأمامي الأيمن للثقب.

وأدى الحادث إلى رفع العلم الأحمر وتوقف التجارب مؤقت لإصلاح الحواجز، قبل استئناف الجلسة.

وبعد العودة إلى الحلبة، تمكن أنتونيلي من انتزاع المركز الأول بزمن بلغ دقيقة واحدة و32.797 ثانية، متفوق بفارق 0.166 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري.

ويتصدر أنتونيلي بطولة العالم بفارق 66 نقطة عن زميله جورج راسل وأقرب ملاحقيه، بعد مرور 13 جولة من الموسم.

ولم يخل ختام التجارب من الإثارة، بعدما تعرض بيرمان سائق هاس لحادث في الدقيقة الأخيرة، عندما فقد السيطرة على سيارته التي دارت حول نفسها قبل أن تصطدم بالحواجز من الخلف عند المنعطف 11.

وجاء أوسكار بياستري ثالثًا أمام زميله لاندو نوريس، بينما احتل ماكس فرستابن المركز الخامس، ورسل السادس، وحل ليام لاوسون ونيكو هولكنبرج في المركزين السابع والثامن، بينما جاء هاميلتون تاسع، وبورتوليتو عاشر.

وتكتسب التجارب التأهيلية أهمية كبيرة، خصوصا مع صعوبة التجاوز على الحلبة الجديدة وقرب الحواجز من مسار السيارات.

جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 إسبانيا الكبرى لويس هاميلتون أوليفر بيرمان كيمي أنتونيلي حلبة مدريد الجديدة هاميلتون

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