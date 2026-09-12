صنعت في مصر.. إدخال 20 أتوبيسًا كهربائيًا جديدًا بالمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي

وضعت وزارة النقل اللمسات الأخيرة استعدادًا لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذيًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في شبكات النقل الجماعي الأخضر والمستدام والصديق للبيئة.

واوضحت وزارة النقل أن المرحلة الثانية من المشروع جاهزة للتشغيل وتضم 16 محطة رئيسية تمتد من تقاطع نفق الجولف مرورًا بمناطق المعادي والأوتوستراد والمريوطية والمنصورية حتى طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي عند محطة "صن كابيتال".

وأكدت الوزارة انه، سيتم إدخال 20 أتوبيسًا كهربائيًا جديدًا مصري الصنع إلى الخدمة لدعم المنظومة، على أن تتوالى التوريدات بواقع 100 أتوبيس بنهاية يناير 2027، وصولًا إلى استكمال العقد الشامل لتوريد 320 أتوبيسًا ترددياً.

وأشارت إلى أن مشروع BRT على الطريق الدائري يأتي كبديل للمسار المخطط سابقًا للخط الخامس للمترو بطول 116 كيلومترًا، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى منه سابقًا في المسافة الممتدة من طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة الجولف، ليتكامل المشروع مع شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين القاهرة الكبرى والمدن الجديدة.

المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي

تحمل المرحلة الثانية من المشروع العديد من المزايا للركاب، وهي كالآتي:

تقدم خدمة مباشرة لمناطق سكنية وتجارية كثيفة.

تخدم القاهرة الجديدة عبر محطتي المشير طنطاوي والجولف والمعادي «كارفور المعادي».

تخدم مناطق المقطم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، والمنصورية.

تخدم مناطق تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات وطريق العين السخنة.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

أسعار التذاكر (المتوقعة)

إلى 4 محطات: 5 جنيهات.

من 5 إلى 9 محطات: 10 جنيهات.

من 10 إلى 14 محطة: 15 جنيهاً.

من 15 إلي 19 محطة 20 جنيها.

من 20الي24 محطة 25جنيها.

من 25الي 30 محطة 30 جنيها.