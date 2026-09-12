قناة عبرية: إسرائيل تمدد حالة التأهب القصوى تحسبًا لهجمات من حزب الله وإيران

أفادت “القناة 15” العبرية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت تمديد حالة التأهب الأمني القصوى حتى نهاية الأعياد اليهودية، بالتزامن مع نشر آلاف من عناصر الشرطة في مختلف المناطق؛ تحسبًا لوقوع هجمات أو تصعيد أمني محتمل.

وبحسب القناة، تأتي الإجراءات الأمنية المشددة، وسط مخاوف إسرائيلية من رد محتمل من جانب حزب الله أو إيران، على خلفية تدمير مرتفعات «علي الطاهر».

وأشارت القناة إلى أن نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة؛ يأتي ضمن استعدادات أمنية استثنائية تهدف إلى تعزيز الحماية في المناطق الحيوية ومواجهة أي تطورات مفاجئة خلال فترة الأعياد.