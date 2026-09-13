تحركات سرية في الأهلي لضم مدافع جديد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تحركات داخل النادي الأهلي، بهدف تدعيم خط دفاع الفريق بصفقة جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز المسؤول عن ملف الكرة في توفير بدائل دفاعية قبل فترة الانتقالات الشتوية.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن سيد عبد الحفيظ عقد اجتماعًا مساء الخميس الماضي مع عصام سراج ووائل جمعة، لمناقشة ملف التعاقد مع مدافع جديد بشكل عاجل، بداية من الوقت الحالي وحتى فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

أوضح أن الاجتماع شهد الاتفاق على استعراض عدد من السير الذاتية للمدافعين المتاحين حاليًا، خاصة اللاعبين الذين لا يرتبطون بعقود مع أندية أخرى، وذلك تحسبًا لظهور مدافع مميز يمكن التعاقد معه وقيده في قائمة الأهلي خلال الفترة الحالية.

أشار إلى أن اسم محمود الجزار طُرح باعتباره أحد الخيارات المحلية المتاحة أمام الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال عدم نجاح النادي في التعاقد مع أحد الثنائي محمد عبد المنعم أو حسام عبد المجيد.

أضاف أن هناك اتفاقات ودية مع عبد المنعم وحسام عبد المجيد تتيح للأهلي بدء التفاوض معهما قبل حلول شهر يناير، على أن يتم تحديد الموقف النهائي بشأن ضم أحدهما وفقًا لظروف كل لاعب وإمكانية إتمام الصفقة.

وأكد محمد طارق أضا أن تحركات الأهلي في ملف المدافع الجديد تأتي ضمن خطة مبكرة لتأمين الخط الخلفي، سواء من خلال ضم لاعب متاح حاليًا أو تجهيز بدائل أخرى تحسبًا لعدم إتمام أي من الصفقات المستهدفة في يناير.