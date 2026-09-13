نقيب الأطباء يُطالب بوقف قبول طلاب الطب بنسبة 50% ويقترح حلولًا للدفعات الحالية

طالب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بوقف قبول الطلاب في كليات الطب الخاصة بنسبة 50% من مجموع الثانوية العامة، معتبرًا أن هذا النظام لا يضمن المستوى المطلوب لتخريج أطباء مؤهلين.

وأوضح “عبد الحي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الإصلاح يجب أن يبدأ من الآن، مع وضع حلول عملية للطلاب الذين التحقوا بالفعل بهذه الكليات.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي تدرس أزمة كليات الطب التي لم تستوفِ شروط إنشاء المستشفيات الجامعية، موضحًا أنه طرح القضية خلال جلسة مشتركة بين لجنتي الصحة والتعليم العالي بمجلس النواب، حيث أكد الوزير وجود مراجعة للبروتوكولات والقوانين المنظمة.

وأكد نقيب الأطباء ضرورة إيجاد حلول للدفعات الحالية، من بينها إجراء امتحانات إضافية أو توفير برامج تأهيلية، مع التشديد على أن استمرار قبول دفعات جديدة دون استكمال المستشفيات الجامعية يمثل خطورة على مستوى التعليم الطبي وجودة إعداد الأطباء.