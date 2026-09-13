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عمرو الجزار يُسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي .. ووكيل أعماله يكشف آخر التطورات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الجزار يُسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي .. ووكيل أعماله يكشف آخر التطورات

عمرو الجزار
عمرو الجزار
رباب الهواري

كشف وكيل أعمال عمرو الجزار، مُدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات الإصابة التي تعرّض لها اللاعب خلال الفترة الماضية، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكد وكيل اللاعب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عمرو الجزار سيُغادر إلى ألمانيا خلال الأسبوع المقبل، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وكيل عمرو الجزار يكشف موعد سفر اللاعب إلى ألمانيا

وقال وكيل عمرو الجزار إن اللاعب يستعد للسفر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإجراء العملية الجراحية الخاصة بإصابته في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي بعد الاستقرار على خضوعه للجراحة خارج مصر.

وأضاف أن اللاعب سيخضع خلال رحلته إلى عدد من الإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة، قبل تحديد الموعد النهائي لإجراء العملية، على أن يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي وفقًا لرؤية الفريق الطبي المشرف على حالته.

إصابة قوية تضرب مدافع الأهلي

وتأتي إصابة عمرو الجزار في توقيت صعب بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة أن اللاعب كان ضمن حسابات الجهاز الفني للمشاركة في منافسات الموسم الحالي، قبل أن تتسبب الإصابة في غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي تفاصيل العملية الجراحية والبرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب، من أجل معرفة المدة المتوقعة لغيابه وموعد إمكانية عودته إلى التدريبات والمباريات.

الأهلي يترقب رحلة علاج الجزار

ومن المنتظر أن يبدأ عمرو الجزار مرحلة جديدة من رحلة التعافي عقب إجراء الجراحة في ألمانيا، حيث سيكون التركيز خلال الفترة الأولى على التعافي من آثار العملية، قبل الانتقال تدريجيًا إلى مراحل التأهيل البدني واستعادة جاهزيته.

وتُعد إصابة الرباط الصليبي من الإصابات التي تحتاج إلى فترة طويلة من العلاج والتأهيل، ما يجعل عودة اللاعب للمشاركة مع الأهلي مرتبطة بمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويأمل اللاعب في اجتياز هذه المرحلة بنجاح والعودة إلى الملاعب في أفضل حالة بدنية وفنية، بينما يواصل الأهلي متابعة تطورات حالته الطبية بشكل مستمر.

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