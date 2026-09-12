سعر الدولار اليوم 12 سبتمبر 2026.. آخر تحديث في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات المسائية اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، عند المستويات المسجلة في البنوك المصرية، مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.37 جنيه للبيع، و51.27 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 51.41 جنيه في البنك المركزي المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الأسعار الواردة في آخر تحديثات اليوم.

وتحظى حركة سعر الدولار مقابل الجنيه باهتمام واسع من جانب المتعاملين في السوق المصرية، سواء لمعرفة أسعار العملات الأجنبية في البنوك أو متابعة الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، خصوصًا مع استقرار الأسعار عند مستويات آخر جلسة مصرفية، وتوقف التداولات الرسمية بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية.

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لماذا استقر سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026؟

جاء استقرار سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك وتوقف التداولات المصرفية الرسمية، لتظل أسعار العملة الأمريكية عند المستويات المسجلة في آخر جلسة تداول، وهو ما انعكس على أسعار الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

ويترقب المتعاملون عودة العمل المصرفي لمتابعة أي تحركات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة أن أسعار اليوم تعكس مستويات التداول المسجلة في البنوك قبل العطلة الأسبوعية، وليس جلسة تداول مصرفية جديدة بالمعنى المعتاد.

كم سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 51.41 جنيه للبيع، و51.27 جنيه للشراء، ليكون البنك المركزي من بين أعلى مستويات سعر البيع المسجلة في البنوك وفق الأسعار الواردة في التقرير.

وتظهر أحدث البيانات المنشورة اليوم استقرار سعر الدولار في البنك المركزي عند 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي حافظت عليه العملة الأمريكية خلال اليوم السبت.

كم بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 51.37 جنيه للبيع، و51.27 جنيه للشراء، ليستقر سعر العملة الأمريكية عند المستويات نفسها المسجلة في آخر تعاملات رسمية.

وأكدت أحدث البيانات المنشورة اليوم أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ظل عند 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك.

ما سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر 51.37 جنيه للبيع، و51.27 جنيه للشراء، ليحافظ البنك على المستوى نفسه المسجل في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

ويأتي هذا الاستقرار ضمن حالة التقارب الواضحة في أسعار الدولار بين عدد كبير من البنوك المصرية خلال اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.

كم سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.37 جنيه للبيع، و51.27 جنيه للشراء، وهو المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنوك أخرى.

ويعد CIB من أبرز البنوك الخاصة التي يحرص المتعاملون على متابعة سعر الدولار بها، ولذلك يحظى تحديث سعر العملة الأمريكية لديه باهتمام مستمر من الباحثين عن أسعار الدولار اليوم في البنوك. وتؤكد البيانات المنشورة اليوم استقرار السعر عند 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 51.37 جنيه للبيع، و51.27 جنيه للشراء، ليأتي عند المستوى نفسه المسجل في عدد من البنوك الأخرى.

ويعكس تقارب أسعار الشراء والبيع بين البنوك حالة من الاستقرار في سوق الصرف خلال اليوم السبت، بالتزامن مع توقف التعاملات المصرفية الرسمية بسبب العطلة الأسبوعية.

كم بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني؟

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.37 جنيه للبيع، و51.27 جنيه للشراء، وفق البيانات الواردة في آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم.

ويأتي ذلك ضمن مستويات الأسعار التي سجلتها مجموعة من البنوك المصرية خلال تعاملات السبت، مع استمرار استقرار سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه.

ما سعر الدولار في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 51.37 جنيه للبيع، و51.27 جنيه للشراء، وفق الأسعار الواردة في التقرير.

وتشير أحدث بيانات منشورة اليوم إلى أن بنك قناة السويس سجل بالفعل 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه الظاهر في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.

كم سجل الدولار في المصرف المتحد؟

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 51.37 جنيه للبيع، و51.27 جنيه للشراء، ليحافظ السعر على استقراره بالتزامن مع عطلة البنوك.

وتأتي هذه المستويات ضمن حالة الاستقرار التي سيطرت على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال السبت 12 سبتمبر 2026، مع بقاء الأسعار عند مستويات آخر جلسة مصرفية.

ما سعر الدولار في بنك فيصل اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء، وفق البيانات الواردة في النص.

ويأتي سعر الدولار في بنك فيصل ضمن الأسعار التي يبحث عنها المتعاملون عند مقارنة أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية بين البنوك المختلفة، خصوصًا مع وجود فروق محدودة بين مستويات التسعير من بنك إلى آخر.

كم بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم 51.41 جنيه للبيع، و51.31 جنيه للشراء، ليكون من أعلى مستويات سعر الدولار المسجلة بين البنوك وفق الأسعار الواردة.

وتؤكد البيانات المنشورة اليوم أن مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للشراء بين الأسعار المشار إليها في أحدث تحديثات اليوم، بينما سجل أعلى سعر للبيع عند 51.41 جنيه.

ما آخر سعر للدولار مقابل الجنيه المصري اليوم؟

يظهر من أحدث أسعار الدولار المنشورة اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 أن العملة الأمريكية حافظت على استقرارها أمام الجنيه المصري، مع تسجيل مستويات متقاربة في عدد كبير من البنوك، أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية، عند 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

كما سجل البنك المركزي المصري 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، وهو ما يعكس محدودية الفروق بين أسعار الدولار في عدد من البنوك خلال اليوم.

ويظل سعر الدولار من أكثر مؤشرات سوق الصرف التي تحظى بمتابعة يومية في مصر، نظرًا لتأثير حركة العملة الأمريكية في عمليات الاستيراد والتجارة والأسواق، إلى جانب اهتمام الأفراد بمعرفة سعر الدولار في البنوك قبل إجراء عمليات البيع أو الشراء.

ومع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، فإن الأسعار المعلنة اليوم السبت تعكس مستويات آخر تعاملات مصرفية رسمية، بينما تتجه الأنظار إلى عودة البنوك لاستئناف العمل ومتابعة أي تغيرات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه.