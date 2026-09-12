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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تراجع الأداء.. إسلام صادق: خلافات داخل نادٍ كبير ومسئول يتواصل مع مدرب شهير

إسلام صادق
إسلام صادق
سارة عبد الله

كشف الإعلامي إسلام صادق عن وجود خلافات داخل أحد الأندية الكبيرة، بسبب سياسة المدير الفني وطريقة إدارته للفريق، مشيرًا إلى أن أحد مسؤولي النادي بدأ التحرك مبكرًا تحسبًا لإمكانية رحيل المدرب خلال الفترة المقبلة.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خلافات داخل نادٍ كبير اعتراضًا على سياسة مدربه.. مسؤول بنفس النادي تواصل مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لمعرفة إمكانية قبوله المهمة في حالة رحيل المدير الفني».

وأضاف: «والتفكير في ضم مدرب من أبناء النادي للجهاز المعاون أملًا في إصلاح أداء الفريق والتعامل مع اللاعبين».

وأشار الإعلامي إلى أن التحركات تأتي في ظل حالة من عدم الرضا داخل النادي عن سياسة المدير الفني الحالية، خاصة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع اللاعبين والأداء الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما كشفه إسلام صادق، فإن التواصل مع الفرنسي باتريس بوميل جاء للاستفسار عن موقفه وإمكانية توليه المهمة حال اتخاذ قرار برحيل المدير الفني الحالي، دون أن يكشف عن اسم النادي أو يؤكد اتخاذ قرار نهائي بشأن تغيير الجهاز الفني.

كما تطرق إلى وجود تفكير داخل النادي في الاستعانة بأحد المدربين من أبناء النادي ضمن الجهاز المعاون، بهدف المساعدة في تحسين أداء الفريق، إلى جانب التعامل بصورة أفضل مع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وتظل هذه التحركات، وفقًا لما كشفه إسلام صادق، في إطار الاستعدادات والاتصالات الأولية، دون الإعلان رسميًا عن رحيل المدير الفني الحالي أو التعاقد مع بديل حتى الآن.

إسلام صادق أحد الأندية فيسبوك

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