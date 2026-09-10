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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق يرصد أبرز مشاهد الجولة الرابعة من الدوري.. إشادة بموكوينا وانتقاد لـ عموتة

اسلام صادق
اسلام صادق
سارة عبد الله

رصد الإعلامي إسلام صادق أبرز مشاهد الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: “الدوري بعد الجولة الرابعة موكوينا  ينفرد ببراميدز في صدارة مستحقة ..معتمد يرفض الاستسلام مع الزمالك ويستمر في الدفاع عن لقبه .. سامي قمصان يضع الاهلي في مأزق ويفقد عموته صوابه مع علي محمود ..وبن هاشم بمودرن يفرض كلمته على حساب شيخ دجلة!”.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم 15 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي مواجهة أبو قير للأسمدة كآخر مباراة للأهلي قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، والمقرر أن تمتد من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

الدوري الممتاز إسلام صادق بيراميدز

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