حلمي طولان: الأهلي يعاني.. وعودة إمام عاشور ضرورية للأهلي والمنتخب

أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق، أنه لا يزال متمسكًا برأيه بشأن أداء الجهاز الفني للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق حصل على فترة إعداد جيدة ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكنه لم يظهر حتى الآن بالشكل المنتظر.

وقال حلمي طولان، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "ما زلت عند رأيي، الجهاز الفني للأهلي حصل على فرصة كاملة في الإعداد بشكل كبير، وعنده مجموعة من اللاعبين أي مدرب يتمناهم، ولكن حتى الآن الأهلي لم يظهر بالشكل المُرضي حتى لجماهيره".

وأضاف: "حتى الآن لا توجد بصمة للمدرب المغربي، ولا يوجد أسلوب أداء أو تنوع في الاختراقات أو الهجوم، والأهلي مفروض يكون قد كده 100 مرة".

وتحدّث حلمي طولان عن إمام عاشور، مؤكدًا أنه من أهم لاعبي الكرة المصرية، قائلًا: "إمام عاشور أحسن لاعب في مصر، وذلك بدون شك، وهو لاعب محوري ومهم جدًا للنادي الأهلي ومنتخب مصر".

وأضاف: "تواجد إمام عاشور في المنتخب ضروري، وممكن يكون متواجد ويشارك في جزء من المباراة، لأنه لاعب محوري ويجيد التمرير والتسديد، وتأثيره كان واضحًا على الأهلي بعد نزوله".

وعن مستوى أحمد سيد زيزو مع الأهلي، قال طولان: "زيزو ما زال متأثرًا نفسيًا بالمواقف والأحداث التي حدثت له، وحتى الآن لم يقدم المنتظر منه للنادي الأهلي وجماهيره".

وأوضح: "زيزو لا يجيد أن يتواجد في مركز غير مركزه، لأن كل قدراته وسرعاته تظهر من الجانب الأيمن، ولكن في الأهلي مش شايفين ذلك بالشكل المطلوب".

وتطرق حلمي طولان إلى موقف طاهر محمد طاهر، قائلًا: "المدرب كان مقتنعًا بطاهر محمد طاهر، وأعتقد أنه حصل حديث مع المدرب بأن الفريق يضم لاعبين جيدين ويحتاجون إلى الحصول على فرصة".

واختتم: "لو أنا المدرب كنت سأضم طاهر محمد طاهر للقائمة وأحتفظ به على دكة البدلاء، خاصة أنه شارك أساسيًا في أول 3 لقاءات".