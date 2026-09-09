ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن واقعة مثيرة شهدتها مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «واقعة علي محمود مع عموته.. اللاعب خرج حزينًا من الملعب، وتجاهل مصافحة المدير الفني، أثناء التبديل».

وأضاف: «عموته غضب بشدة من تصرف اللاعب، ودفعه بقوة في صدره، ليصاب علي محمود وكل من شاهد المشهد بصدمة قوية».

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.