للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة بسكوت الشوفان.
طريقة بسكوت الشوفان سهل وسريع ومقرمش..
المقادير :
2 بيضه
1/4 كوب زيت صحي اي نوع نحبه
2 ملعقه كبيره سكر استيفيا أو عسل
1 ملعقة بيكنج بودر
2 ملعقه كبيره نشا
1 ملعقة كبيرة خل ابيض
1 كوب شوفان صحيح بدون طحن
شيكولاته دارك قطع صغيره
طريقة بسكوت الشوفان سهل وسريع ومقرمش..
-نضرب البيض مع السكر والزيت الخل ونضع النشا والشوفان والبيكنج بودر ونقلبهم نترك الخليط حوالي 10 دقائق.
- ثم نضيف الشيكولاته القطع ونقلبهم نشكل قطع صغيره بالملعقة قوام الخليط متماسك مثل العجينه ونشكله ع ورق زبده في صنية الفرن ونضعها فى فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقه.