إعلامي: التعادل جه في وقته.. وأزمة الأهلي واضحة في توظيف اللاعبين

علق الإعلامي أحمد أسامة، على تعادل الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعادل فى وقته جداً».

وأضاف: «لو مش هنقدر نستوعب أهمية جودة اللاعبين هنعيش موسم صعب»، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق حال توظيفهم بالشكل الصحيح.

وتابع: «بن شرقي وإمام عاشور والشحات وزيزو ومروان.. 4 لاعبين من هذا الخماسي تواجدهم فى الملعب فى مراكزهم هتلعب كرة قدم حقيقية».

وأوضح أحمد أسامة: «حتى الآن لم نواجه فريق يمثل خطورة على مرمى الأهلي، والأزمة واضحة تماماً في توظيف اللاعبين».

وكان الأهلي قد وقع في فخ التعادل الإيجابي أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، والزمالك الوصيف برصيد 10 نقاط، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.