حاجة غريبة.. أحمد فتحي يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع المقاولون

انتقد أحمد فتحي، نجم الأهلي السابق، بعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها لاعبو الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الدفاعية.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: «نفسي أفهم ليه لاعيبة كبيرة لحد دلوقتي بتنزل تعمل تاكلينج بدري وبطريقة غريبة!».

وجاءت تصريحات أحمد فتحي عقب تعادل الأهلي مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة ندية بين الفريقين، حيث فشل الأهلي في الحفاظ على تقدمه، ليكتفي بالحصول على نقطة واحدة في مشواره بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.