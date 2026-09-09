مروان عطية بعد تعادل الأهلي مع المقاولون: مش راضيين عن النتيجة.. ولسه الماتشات كتير

أكد مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، أن الفريق لم يكن راضيًا عن التعادل أمام المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً أفضل خلال الشوط الثاني، لكنهم أهدروا عدة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة.

وقال مروان عطية في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «قدرنا نعمل كل حاجة في الشوط التاني، واستحوذنا على الماتش وضيعنا كذا فرصة، ومش راضيين عن النتيجة، ونوعد الجمهور إننا نعمل حاجة كويسة في الفترة الجاية».

وأضاف: «الواحد بيعمل اللي عليه في الملعب وبنجتهد، والواحد مش عايز يطلع من الملعب خسران عشان نعمل كل حاجة للنادي».

وتابع لاعب الأهلي: «لسه الماتشات كتير، وإن شاء الله نكسب الدوري».

وكان الأهلي قد وقع في فخ التعادل الإيجابي أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.